Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.08
П2
1.93
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Акинфеев о чемпионстве: «Пора ЦСКА выходить на те вершины, которые были»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев надеется завоевать чемпионство.

39-летний голкипер шесть раз выигрывал чемпионат России с московским клубом.

— Силы есть у тебя?

— Сил много.

— Твоя задача, чтобы в ближайшие два года ЦСКА стал чемпионом?

— Я хотел, чтобы ЦСКА каждый год становился чемпионом, потому что еще молод был, так, плюс-минус. А сейчас, конечно, желание вдвойне есть.

— Ты знаешь, что такое чемпионство. Тут многие дети вообще не представляют, что это такое. Ты же понимаешь, что ты ответственный за то, чтобы они впитали в дух и шли за чемпионством?

— Я думаю, что пора команде и клубу выходить на те вершины, которые были. Кстати Радимов сейчас спрашивал Фабио [Челестини] по поводу трансферов. Я думаю, что команда хорошая подбирается, — сказал Акинфеев.