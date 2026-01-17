Акинфеев о чемпионстве: «Пора ЦСКА выходить на те вершины, которые были»

39-летний голкипер шесть раз выигрывал чемпионат России с московским клубом.
— Силы есть у тебя?
— Сил много.
— Твоя задача, чтобы в ближайшие два года ЦСКА стал чемпионом?
— Я хотел, чтобы ЦСКА каждый год становился чемпионом, потому что еще молод был, так, плюс-минус. А сейчас, конечно, желание вдвойне есть.
— Ты знаешь, что такое чемпионство. Тут многие дети вообще не представляют, что это такое. Ты же понимаешь, что ты ответственный за то, чтобы они впитали в дух и шли за чемпионством?
— Я думаю, что пора команде и клубу выходить на те вершины, которые были. Кстати Радимов сейчас спрашивал Фабио [Челестини] по поводу трансферов. Я думаю, что команда хорошая подбирается, — сказал Акинфеев.