Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.67
X
4.09
П2
1.93
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.25
П2
16.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.07
П2
1.43
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.65
П2
10.75
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.55
П2
3.20
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.56
П2
2.90
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.90
П2
2.75
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.39
П2
5.23
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Валерий Гладилин: «Выше шестого места “Спартак” не поднимется. Пока ждать какого‑то результата от Карседо особо не приходится»

Валерий Гладилин поделился ожиданиями от выступления «Спартака» при новом тренере Хуане Карседо. После 18 туров красно-белые занимают в РПЛ шестое место.

Источник: Спортс"

— Чего ждете от выступлений «Спартака» под руководством Карседо?

— Кто бы ни работал сейчас с командой, выше шестого места «Спартак» в чемпионате в этом сезоне, думаю, не поднимется. Возможно, имеются шансы выиграть Кубок. Пока ждать какого‑то результата от Карседо особо не приходится.

— Какого вы мнения о Карседо как о специалисте?

— Я только знаю, что он был у нас в «Спартаке» в тренерском штабе Эмери. В последнее время в качестве главного тренера работал в чемпионате Кипра, но кипрский футбол — это не уровень нашего. Так что здесь сравнивать сложно. Тем не менее Карседо сейчас выпадает очень хороший шанс. И мы помним, что «Спартак» был трамплином для некоторых зарубежных тренеров: они приходили сюда, набирались опыта, делали себе имя. Тот же Тедеско, например.

Вот начнется чемпионат, может, придут какие‑то новые игроки — тогда что‑то будет видно в работе Карседо. Пока же сложно оценить его как тренера, — сказал экс-игрок «Спартака».