Валерий Гладилин: «Выше шестого места “Спартак” не поднимется. Пока ждать какого‑то результата от Карседо особо не приходится»

— Чего ждете от выступлений «Спартака» под руководством Карседо?
— Кто бы ни работал сейчас с командой, выше шестого места «Спартак» в чемпионате в этом сезоне, думаю, не поднимется. Возможно, имеются шансы выиграть Кубок. Пока ждать какого‑то результата от Карседо особо не приходится.
— Какого вы мнения о Карседо как о специалисте?
— Я только знаю, что он был у нас в «Спартаке» в тренерском штабе Эмери. В последнее время в качестве главного тренера работал в чемпионате Кипра, но кипрский футбол — это не уровень нашего. Так что здесь сравнивать сложно. Тем не менее Карседо сейчас выпадает очень хороший шанс. И мы помним, что «Спартак» был трамплином для некоторых зарубежных тренеров: они приходили сюда, набирались опыта, делали себе имя. Тот же Тедеско, например.
Вот начнется чемпионат, может, придут какие‑то новые игроки — тогда что‑то будет видно в работе Карседо. Пока же сложно оценить его как тренера, — сказал экс-игрок «Спартака».