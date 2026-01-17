Валерий Гладилин: «Выше шестого места “Спартак” не поднимется. Пока ждать какого‑то результата от Карседо особо не приходится»

— Я только знаю, что он был у нас в «Спартаке» в тренерском штабе Эмери. В последнее время в качестве главного тренера работал в чемпионате Кипра, но кипрский футбол — это не уровень нашего. Так что здесь сравнивать сложно. Тем не менее Карседо сейчас выпадает очень хороший шанс. И мы помним, что «Спартак» был трамплином для некоторых зарубежных тренеров: они приходили сюда, набирались опыта, делали себе имя. Тот же Тедеско, например.