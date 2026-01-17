Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.09
П2
2.00
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.00
П2
15.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.49
X
4.97
П2
1.43
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.56
П2
10.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.55
П2
3.35
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.52
П2
2.95
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.75
П2
2.70
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.34
П2
5.03
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.96
П2
4.12
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.45
П2
3.57
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.86
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.05
П2
4.66
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.15
П2
2.23
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.90
П2
7.50
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.62
П2
8.00
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.25
П2
1.57
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.72
X
4.89
П2
1.62
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.49
П2
5.08
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

«Боруссия» Дортмунд — «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Боруссия» Дортмунд примет «Санкт-Паули» в 18-м туре Бундеслиги.

Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Чемпионата Германии.

Статистика Чемпионата Германии.