«Боруссия» Дортмунд — «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:30 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Чемпионата Германии.
Статистика Чемпионата Германии.
«Боруссия» Дортмунд примет «Санкт-Паули» в 18-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:30 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Чемпионата Германии.
Статистика Чемпионата Германии.