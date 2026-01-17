50-летний Смертин занял первое место в своей возрастной категории в забеге «Полюс холода Оймякон»

Седьмой экстремальный марафон «Полюс холода Оймякон» прошел в Якутии 16 и 17 января. В первый день спортсмены вышли на дистанции 5, 10, 15 и 21,1 км. Короткие дистанции пробежали 49 спортсменов из Якутии и других регионов страны, а также представитель Японии.