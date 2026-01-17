Дзюба о допуске российских футболистов: «Почти в половине дисциплин россиян вернули. Пора бы нас вернуть»

"Вообще почти в половине дисциплин россиян вернули. Пора бы нас вернуть.
Мне больше обидно за ребят, нынешнее поколение, молодых игроков, которые должны соревноваться со своими сверстниками из Европы, мира. А они мучаются, между собой играют. С Белоруссией, ездят в Таиланд, еще куда-то.
Это поколение теряет, хочется, чтобы оно сыграло в Лиге чемпионов, Лиге Европы, отборочных матчах, почувствовали, что это такое. Потому что это незабываемое чувство, когда ты играешь на европейской арене", — сказал Дзюба.