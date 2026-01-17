Артем Дзюба: «В китайский клуб я точно не поеду. Надеюсь, Слуцкий возглавит российскую топ-команду. Как еврокубки вернутся, есть большой шанс возвращения Викторовича»

"В китайский клуб я точно не поеду. Что касается Леонида Слуцкого, я очень надеюсь, что Викторович вернется в Россию, возглавит какой-нибудь топ-клуб, увеличит свой рекорд, по-моему, среди тренеров. Здесь будет выигрывать.
Я думаю, что как еврокубки вернутся, есть большой шанс, что Слуцкий сюда вернется", — сказал Дзюба.
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше