Зарплата Инфантино выросла в 4 раза за время его президентства в ФИФА

Как сообщает La Monde, зарплата функционера за 8 лет (с 2016 по 2024) выросла 4 раза в соответствии с налоговой отчетностью организации.
Общие затраты ФИФА на Инфантино в 2024 году достигли 6,133 миллиона долларов (5,27 млн евро). Эта сумма включала 2,954 миллиона долларов базовой заработной платы, 1,874 миллиона долларов бонусов, 1,148 миллиона долларов «других подлежащих отчетности компенсаций» и 155 000 долларов «пенсионных и других отложенных компенсаций».
Восемь лет назад ФИФА сообщила властям США только о 1,5 миллиона долларов (1,28 млн евро), потраченных на Инфантино.