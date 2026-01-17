Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
2.65
П2
3.38
Футбол. Италия
перерыв
Кальяри
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
2.80
П2
1.82
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

Дзюба стал капитаном «Акрона», сообщил Тедеев: «Артем по духу своему лидер. Своими действиями он вызывает эмоции у других футболистов»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев сообщил, что форвард команды Артем Дзюба получил капитанскую повязку.

Источник: Спортс"

Предыдущим капитаном «Акрона» был Константин Савичев, который в зимнее трансферное окно перешел в московское «Торпедо».

"Что касается капитана команды, то у нас, безусловно, достаточно футболистов, способных быть лидерами. Но то, что на сегодняшний день капитаном команды будет Дзюба, в этом нет никаких сомнений. Он в ряде матчей уже выводил команду и делал это достаточно успешно.

Артем по духу своему лидер. Это тот человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов — это самое главное для капитана", — сказал Тедеев.