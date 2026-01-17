Дзюба стал капитаном «Акрона», сообщил Тедеев: «Артем по духу своему лидер. Своими действиями он вызывает эмоции у других футболистов»

Предыдущим капитаном «Акрона» был Константин Савичев, который в зимнее трансферное окно перешел в московское «Торпедо».
"Что касается капитана команды, то у нас, безусловно, достаточно футболистов, способных быть лидерами. Но то, что на сегодняшний день капитаном команды будет Дзюба, в этом нет никаких сомнений. Он в ряде матчей уже выводил команду и делал это достаточно успешно.
Артем по духу своему лидер. Это тот человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов — это самое главное для капитана", — сказал Тедеев.