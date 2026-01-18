Защитник «Пари НН» Шнапцев: «Футбол, который ставит Шпилевский, можно спокойно воплотить в жизнь. Главное — не допускать грубых ошибок у своих ворот»

— Показалось, что «Пари НН» отошел в последних двух победных матчах от системы Шпилевского с его прессингом и больше от обороны играл. Это было целенаправленно, или соперники заставили?
— Думаю, психологически уже все-таки хотелось добыть три очка в последних матчах. И мы больше исходили от ситуации на поле. Не хотели рисковать. Алексей Николаевич давал нам одну тактику, а на поле могла быть такая ситуация, что лучше перестраховаться. Так получалось еще, что в двух последних матчах мы забивали первыми, и приходилось удерживать счет.
— Шпилевский был недоволен? Или он сам понял к концу ноября, что лучше любым образом набрать максимум очков, а уже к весне на длинных сборах ставить свой футбол?
— Я не знаю, какие у него мысли были. Но думаю, что он все равно начал подстраиваться под нас. Алексей Николаевич стал подстраивать тактику уже исходя из наших возможностей.
— Вы верите, что нынешний состав «Пари НН» сможет эффективно подстроиться под систему игры Шпилевского по итогам зимних сборов?
— Я в этом уверен на 100%. Если мы сейчас будем хорошо готовы физически, то сможем играть в такой футбол. В первой части сезона у нас были систематические ошибки — кто-то где-то недоглядел, где-то пенальти получился детский. Эти ошибки повторялись, хотя играли мы неплохо и в некоторых матчах выглядели лучше соперников. Но не везло. Это уже исходило от ментальности и опыта.
По игровым же качествам мы многим командам не уступаем. Поэтому тот футбол, который ставит Шпилевский, можно спокойно воплотить в жизнь. Главное — не допускать грубых ошибок у своих ворот и на своей половине поля, — сказал Шнапцев.