Защитник «Пари НН» Шнапцев: «Футбол, который ставит Шпилевский, можно спокойно воплотить в жизнь. Главное — не допускать грубых ошибок у своих ворот»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.82
П2
2.96
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.76
П2
3.35
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.35
П2
3.42
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.06
П2
1.76
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.11
П2
5.13
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.23
П2
9.75
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2

Защитник «Пари НН» Шнапцев: «Футбол, который ставит Шпилевский, можно спокойно воплотить в жизнь. Главное — не допускать грубых ошибок у своих ворот»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев уверен, что команда подстроится под систему игры тренера Алексея Шпилевского.

Источник: Спортс"

— Показалось, что «Пари НН» отошел в последних двух победных матчах от системы Шпилевского с его прессингом и больше от обороны играл. Это было целенаправленно, или соперники заставили?

— Думаю, психологически уже все-таки хотелось добыть три очка в последних матчах. И мы больше исходили от ситуации на поле. Не хотели рисковать. Алексей Николаевич давал нам одну тактику, а на поле могла быть такая ситуация, что лучше перестраховаться. Так получалось еще, что в двух последних матчах мы забивали первыми, и приходилось удерживать счет.

— Шпилевский был недоволен? Или он сам понял к концу ноября, что лучше любым образом набрать максимум очков, а уже к весне на длинных сборах ставить свой футбол?

— Я не знаю, какие у него мысли были. Но думаю, что он все равно начал подстраиваться под нас. Алексей Николаевич стал подстраивать тактику уже исходя из наших возможностей.

— Вы верите, что нынешний состав «Пари НН» сможет эффективно подстроиться под систему игры Шпилевского по итогам зимних сборов?

— Я в этом уверен на 100%. Если мы сейчас будем хорошо готовы физически, то сможем играть в такой футбол. В первой части сезона у нас были систематические ошибки — кто-то где-то недоглядел, где-то пенальти получился детский. Эти ошибки повторялись, хотя играли мы неплохо и в некоторых матчах выглядели лучше соперников. Но не везло. Это уже исходило от ментальности и опыта.

По игровым же качествам мы многим командам не уступаем. Поэтому тот футбол, который ставит Шпилевский, можно спокойно воплотить в жизнь. Главное — не допускать грубых ошибок у своих ворот и на своей половине поля, — сказал Шнапцев.