В Уэльсе полиция задержала игрока «Треарддур Бэй» Тейлора за удар локтем в лицо сопернику. Футболист взят под стражу по подозрению в нападении, клуб его отчислил

Игрок «Треарддур Бэй» Том Тейлор в момент, когда футболисты «Портмадога» собирались бить пенальти в ворота его команды, размахнулся и нанес удар локтем в лицо стоявшему рядом с ним и ничего не подозревавшему сопернику. Тот рухнул на газон.
После матча запись этого момента набрала миллионы просмотров и привлекла внимание правоохранительных органов. Полиция Северного Уэльса сообщила, что расследует инцидент и уже задержала Тейлора по подозрению в нападении. Сейчас игрок находится под стражей.
«Треарддур Бэй» сначала опубликовал заявление об отстранении Тома, а затем — о прекращении сотрудничества с ним: «Клуб не одобряет насилие ни в какой форме и признает, что подобного не должно было произойти».