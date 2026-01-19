Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

В Уэльсе полиция задержала игрока «Треарддур Бэй» Тейлора за удар локтем в лицо сопернику. Футболист взят под стражу по подозрению в нападении, клуб его отчислил

В Уэльсе футболиста задержали за нарушение правил во время матча.

Игрок «Треарддур Бэй» Том Тейлор в момент, когда футболисты «Портмадога» собирались бить пенальти в ворота его команды, размахнулся и нанес удар локтем в лицо стоявшему рядом с ним и ничего не подозревавшему сопернику. Тот рухнул на газон.

После матча запись этого момента набрала миллионы просмотров и привлекла внимание правоохранительных органов. Полиция Северного Уэльса сообщила, что расследует инцидент и уже задержала Тейлора по подозрению в нападении. Сейчас игрок находится под стражей.

«Треарддур Бэй» сначала опубликовал заявление об отстранении Тома, а затем — о прекращении сотрудничества с ним: «Клуб не одобряет насилие ни в какой форме и признает, что подобного не должно было произойти».