Рэшфорд забил «Сосьедаду» через 7 минут после выхода на замену. У форварда «Барсы» 8+8 в 29 матчах сезона за клуб

Голеую передачу англичанину отдал Ламин Ямаль.
На счету Рэшфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», 8 голов и 8 результативных передач в 29 матчах сезона за «Барселону». Его подробная статистика — здесь.
Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд забил в матче с «Реал Сосьедад» в Ла Лиге через 7 минут после выхода на замену (1:2, второй тайм).
