Сенегал выиграл 2 Кубка Африки из 3 последних — прежде трофеев не было. Марокко не побеждает с 1976-го

Команда Папа Тиава обыграла Марокко в финале турнира со счетом 1:0.
Сенегальцы выиграли трофей во второй раз в истории. В 2022 году они победили впервые в истории.
Марокко не побеждает с 1976 года — тот титул чемпионов Африки остается единственным.
