Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

Сенегальские фанаты устроили беспорядки на трибунах и бросались стульями после назначенного пенальти в пользу Марокко в финале Кубка Африки

Болельщики сборной Сенегала устроили беспорядки на финальном матче Кубка Африки против Марокко.

Источник: Спортс"

Сборная Сенегала обыграла команду Марокко в финале в дополнительное время (1:0, основное время — 0:0).

Вдобавленное ко второму тайму основного времени сенегальцы ушли с поля после отмененного гола Абдулайе Сека на 92-й минуте и пенальти за фол на Браиме Диаме на 98-й. На 111-й минуте команда вернулась на поле, Браим не реализовал 11-метровый.

После назначения пенальти болельщики сборной Сенегала на трибунах устроили беспорядки и начали бросаться в сотрудников службы безопасности стадиона различными предметами, в том числе стульями. Некоторые из фанатов выбежали к кромке поля.

Фото: x.com/ESPNAfrica.