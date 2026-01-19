За удар шипами в голеностоп Педри удален хавбек «Сосьедада» Солер

Полузащитник «Сосьедада» попытался в подкате выбить мяч у Педри и попал хавбеку «Барселоны» шипами в голеностоп.
Главный судья Хесус Хиль Мансаро сперва показал нарушителю правил желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».
