Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

Тренер Марокко Реграги о 0:1 в финале Кубка Африки: «Поздравляем Сенегал, несмотря на разочаровывающее представление об африканском футболе. Атмосфера была нездоровой с самого начала»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался после поражения от Сенегала в финале Кубка африканских наций.

Источник: Спортс"

Сборная Марокко уступила со счетом 0:1 в дополнительное время. На 8-й добавленной ко второму тайму минуте при счете 0:0 арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала за фол Эль-Хаджи Малика Диуфа на Браиме Диаме, после чего главный тренер сенегальцев Пап Тиав увел команду с поля. На 11-й добавленной минуте игра возобновилась, на 114-й Браим не реализовал 11-метровый.

"Мы искренне разочарованы, как и все марокканские болельщики. Когда на последней минуте [в вашу пользу] назначают пенальти, победа кажется очень близкой. В конце концов, футбол настигает вас. Очень жаль. Но игроки вернутся более сильными.

Мы поздравляем Сенегал, хотя представление об африканском футболе, которое мы продемонстрировали сегодня, разочаровывает, учитывая все, что произошло, как только прозвучал свисток. С самого начала турнира атмосфера была нездоровой, это обидно. Мы поздравляем их, они молодцы. Мы продолжим работать. Марокко вернется сильнее", — сказал Реграги.