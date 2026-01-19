Тренер Марокко Реграги о 0:1 в финале Кубка Африки: «Поздравляем Сенегал, несмотря на разочаровывающее представление об африканском футболе. Атмосфера была нездоровой с самого начала»

Мы поздравляем Сенегал, хотя представление об африканском футболе, которое мы продемонстрировали сегодня, разочаровывает, учитывая все, что произошло, как только прозвучал свисток. С самого начала турнира атмосфера была нездоровой, это обидно. Мы поздравляем их, они молодцы. Мы продолжим работать. Марокко вернется сильнее", — сказал Реграги.