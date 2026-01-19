Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

Вратарь Сенегала Менди про 1:0 в финале Кубка Африки: «Всякое случается — главное, что футбол победил. Миллионы сенегальцев счастливы, нужно оставить споры позади»

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал победу над Марокко в финале Кубка африканских наций.

Источник: Спортс"

Сенегал одержал победу в дополнительное время со счетом 1:0.

На 14-й минуте добавленного ко второму тайму времени Менди совершил сэйв после удара с пенальти Браима Диаса, пробившего паненкой. Удару предшествовали длительные разборки, связанные с назначением одиннадцатиметрового, команда Сенегала покидала поле.

"Мы не хотим говорить сгоряча. Всякое случается, но, в конце концов, важно, что футбол победил. Марокко ждало этого трофея более 50 лет. Они сделали все, что могли, но мы ответили по-своему, и сегодня вечером мы празднуем победу Сенегала.

Что касается [незабитого] пенальти [Браима Диаса], то он попытался пробить паненкой, но я устоял на ногах. Мы оставались в игре, и в тот момент я помог своей команде. Мы были полны решимости выиграть этот финал и привезти трофей домой. Миллионы сенегальцев счастливы, и мы будем радоваться этому.

Нужно оставить споры позади. Мы сделали это вместе и вернулись [на поле] вместе. Это все, что имеет значение. Сегодня мы можем гордиться собой", — сказал Менди в эфире BeIN Sports.

АААААААА! Дичь, безумие и отвага в финале Кубка Африки! Вы такого НИКОГДА не видели ⚡