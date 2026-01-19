Вратарь Сенегала Менди про 1:0 в финале Кубка Африки: «Всякое случается — главное, что футбол победил. Миллионы сенегальцев счастливы, нужно оставить споры позади»

Что касается [незабитого] пенальти [Браима Диаса], то он попытался пробить паненкой, но я устоял на ногах. Мы оставались в игре, и в тот момент я помог своей команде. Мы были полны решимости выиграть этот финал и привезти трофей домой. Миллионы сенегальцев счастливы, и мы будем радоваться этому.