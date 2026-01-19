Аллегри после победы над «Лечче»: «Милан» на полпути к цели. Когда гарантируем себе место в топ-4, буду заглядывать дальше. «Интер» наберет 86−88 очков при нынешней форме"

Мы на полпути к цели, которую для себя определили. Когда мы арифметически гарантируем себе место в топ-4, я буду заглядывать дальше, но сейчас для попадания в Лигу чемпионов нужно 74 очка, а «Интер» при нынешней форме наберет 86−88. Это просто математика«, — сказал главный тренер “Милана” в эфире DAZN.