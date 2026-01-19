Ричмонд
Аллегри после победы над «Лечче»: «Милан» на полпути к цели. Когда гарантируем себе место в топ-4, буду заглядывать дальше. «Интер» наберет 86−88 очков при нынешней форме"

Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Лечче» (1:0).

Источник: Спортс"

"Важнее всего то, что в современном футболе, позволяющем произвести 5 замен, замены становятся решающим фактором. В определенные моменты такие игроки, как Фюллькруг, привносят свежесть в действия в чужой штрафной площади.

Мы можем разыгрывать множество комбинаций с Фюллькругом, Пулишичем, Леау и Нкунку, но нам нужно более точно отдавать пасы на чужой трети поля, терпеливее разыгрывать мяч и действовать более четко и быстро, но не спешить, как сегодня.

«Лечче» отступал, и нам требовалось больше забеганий по дуге, чтобы не попадать в офсайдную ловушку, но мы слишком спешили — и нас ловили на этом. Я посмотрел статистику: «Лечче» почти половину своих голов пропустил в последние 15 минут. Это означает, что команда хорошо работает, но устает.

Мы на полпути к цели, которую для себя определили. Когда мы арифметически гарантируем себе место в топ-4, я буду заглядывать дальше, но сейчас для попадания в Лигу чемпионов нужно 74 очка, а «Интер» при нынешней форме наберет 86−88. Это просто математика«, — сказал главный тренер “Милана” в эфире DAZN.