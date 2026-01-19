Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Семенов за ужесточение лимита: «Нужно доверять нашей молодежи, тем более в условиях отсутствия еврокубков»

Экс-защитник «Ахмата» Андрей Семенов высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс"

— В «Ахмате» сейчас много легионеров. В преддверии нового лимита — это проблема для грозненского клуба?

— Да, это проблема. Я смотрел последние игры и увидел на поле только нескольких российских игроков. Сейчас это будет дилеммой для руководства, но это решаемая проблема. На рынке много футболистов, которым нужна команда, и, думаю, это не такая большая проблема.

— Если говорить про новый лимит, то вы за или против?

— Я — только за. Смотря на легионеров, которые к нам приезжают… Как говорится: «Если ты приезжаешь в Россию и зарабатываешь российские деньги, то ты должен быть в два раза сильнее местных игроков!» А у нас приезжают посторонние люди, которые непонятно чем занимаются, а руководство и агенты на этом только зарабатывают. Это просто некрасиво!

Если мы смотрим на ЦСКА и «Локомотив», то видим, какие у нас есть одаренные ребята в молодежках. Нужно им доверять, тем более в условиях отсутствия еврокубков. Надо доверять нашим ребятам! — сказал Семенов.