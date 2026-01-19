Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Александр Тарханов: «Баринов должен вписаться в игру ЦСКА, хотя там есть Обляков и Кисляк, и армейцы играют по‑другому в сравнении с “Локо”

Александр Тарханов оценил переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Насколько переход Баринова в ЦСКА ослабит «Локомотив» и усилит армейцев?

— «Локомотив» играл без него некоторое время и выигрывал. Но, конечно же, Баринов был очень значимой фигурой для красно‑зеленых. Но раз они его отдали, то ему есть замена. Посмотрим, как железнодорожники будут играть без него.

Что касается ЦСКА, то там есть очень хорошие футболисты: Обляков и Кисляк. И армейцы играют по‑другому в сравнении с «Локомотивом».

— Считаете, что перебор игроков в центре будет?

— Может быть и так. Сейчас сложно сказать: посмотрим, как он впишется в командную игру. Но Баринов — футболист хороший, поэтому, мне кажется, должен вписаться в игру ЦСКА, — сказал экс-тренер клубов РПЛ.