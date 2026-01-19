Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2

Нагучев о незабитом пенальти Браимом паненкой: «Ощущение, что пробил так специально. Они, возможно, о чем-то договорились»

Комментатор Роман Нагучев оценил незабитый пенальти хавбеком сборной Марокко Браимом Диасом в финале Кубка Африки с Сенегалом (0:1 доп. вр.).

На 14-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные разборки, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

"Ощущение, что Браим пробил так специально. Они, возможно, о чем-то договорились. Но! Я не знаю, верно это или нет, но ты один не можешь решать такие вещи и исправлять работу арбитра, по сути, обесценивая труд твоих партнеров и ожидания целой страны.

Я бы забил. И никогда бы не признался в той ситуации, как и Анри. Надо думать о своей команде и о своих болельщиках", — написал Нагучев.