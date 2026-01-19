Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2

Николаев про опаздывающего на сбор Вендела: «Замены ему нет, поэтому так себя ведет, зная, что “Зенит” не может с ним ничего сделать из-за отсутствия вариантов»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев высказался об отсутствии полузащитника Вендела на предсезонном сборе сине-бело-голубых.

Источник: Спортс"

— Верите ли вы, что Вендел отсутствует по уважительной причине?

— Вендел уже неоднократно был замечен в таких нарушениях. Удивляться здесь нечему. Я не думаю, что здесь есть какая-то уважительная причина. Просто футболист привык так себя вести, ему все прощается. Мне кажется, что здесь будет точно так же, как и в остальные разы — Вендел приедет на недельку или десять дней попозже и начнет тренироваться.

— В ноябре прошлого года «Зенит» заключил новый контракт с Венделом. Может, зря переподписали игрока, который не соблюдает дисциплину?

— Здесь можно по-разному говорить. Но если клуб позволил подобному случиться, значит, эта ситуация уже необратимая. Раз уже пропускали раньше такие нарушения, то сейчас говорить об этом поздно.

Переподписали сильного футболиста, когда у нас в центре поля зияла дыра. Это было логично. На данный момент замены Венделу нет, поэтому футболист так себя ведет, зная, что клуб не может с ним ничего сделать из-за отсутствия особых вариантов на замену.

— Может, «Зениту» стоит продать Вендела летом? Клуб сможет и подготовиться к лимиту, и избавится от проблем с дисциплиной внутри команды.

— Я думаю, что такие разговоры идут. Это будет правильно в связи с лимитом, который, возможно, будет, а, возможно, и нет. «Зениту» надо будет перестраиваться после такого количества легионеров. Может, кого-то из наших молодых футболистов получится перекупить на эту позицию, — сказал Николаев.