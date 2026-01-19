Николаев про опаздывающего на сбор Вендела: «Замены ему нет, поэтому так себя ведет, зная, что “Зенит” не может с ним ничего сделать из-за отсутствия вариантов»

— Вендел уже неоднократно был замечен в таких нарушениях. Удивляться здесь нечему. Я не думаю, что здесь есть какая-то уважительная причина. Просто футболист привык так себя вести, ему все прощается. Мне кажется, что здесь будет точно так же, как и в остальные разы — Вендел приедет на недельку или десять дней попозже и начнет тренироваться.