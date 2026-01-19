Ричмонд
Канселу об 1:2 с «Сосьедадом»: «Барса» играла очень хорошо и все время превосходили соперника, но иногда в футболе бывает вот так"

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу оценил поражение от «Сосьедада» (1:2) в Ла Лиге.

«Думаю, мы играли очень хорошо. У нас были явные голевые моменты, мы контролировали игру, владели мячом. Мы все время превосходили соперника, но иногда в футболе бывает вот так. Нам нужно прибавлять, поскольку в среду у нас будет матч сродни финалу (игра со “Славией” на общем этапе Лиги чемпионов — Спортс»)", — сказал Канселу.