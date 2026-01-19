Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.57
X
2.99
П2
3.22
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2

Помазан назвал Агкацева лучшим российским вратарем: «Его преимущество в постоянной практике, спасениях. Если все совпадет, он будет следующим, кто поедет в Европу»

Бывший голкипер «Балтики» и «Анжи» Евгений Помазан назвал Станислава Агкацева из «Краснодара» лучшим российским вратарем.

Источник: Спортс"

— Кого считаете сильнейшим вратарем из россиян?

— Если взвесить все за и против, то Агкацев. Его преимущество в постоянной практике, спасениях.

— Следующим поедет в Европу?

— Все зависит от него, есть ли стимул ехать, делать следующий шаг в карьере. Мне кажется, если все совпадет, он будет следующим.

— Вратарей называют половиной команды. Вклад Станислава в чемпионство «Краснодара» можно оценить так высоко?

— Да. В прошлом сезоне он делал важнейшие сэйвы, как тот же пенальти [в матче с махачкалинским «Динамо»], когда он сломал палец. Его игра помогла стать «Краснодару» чемпионом, — сказал Помазан.