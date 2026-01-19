Ричмонд
«Зениту» отказал талантливый бразилец, украинец Зинченко оказался не нужен в АПЛ. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: Getty Images

Что в России

Пьянич и Смолов могут продолжить карьеру в «Актобе»

Источник: Спорт-Экспресс

Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины, «Ювентуса», «Барселоны» и ЦСКА Миралем Пьянич возобновит карьеру в 35 лет и подпишет контракт с «Актобе» на один год. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Сообщается, что футболист станет самым высокооплачиваемым за всю историю местной лиги.

Напомним, что в декабре Пьянич объявил о завершении карьеры. Босниец является четырехкратным чемпионом Серии А в составе «Ювентуса», становился обладателем Кубка Испании с «Барселоной», а вместе с ЦСКА выигрывал Кубок России.

Также, по информации источника, «Актобе» интересуется Федором Смоловым и Томасом Мюллером. 36-летний немец уже почти договорился о контракте до лета 2026-го, но передумал, когда узнал, что в Премьер-лиге Казахстана придется играть на полях с искусственным газоном.

Даку заинтересовал «Аугсбург», «Майнц» и «Гамбург»

Источник: Пресс-служба "Рубина"

«Аугсбург», «Майнц» и «Гамбург» выразили заинтересованность в приобретении нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Агенты 28-летнего нападающего предложили футболиста сразу нескольким немецким клубам, и три из них проявили интерес. Отмечается, что в случае ухода Даку казанцы рассмотрят возможность покупки нападающего «Ростова» Егора Голенкова.

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В текущем сезоне 28-летний албанец провел 22 матча, забил 10 мячей и сделал 1 голевую передачу.

Полузащитник «Ботафого» Данило отказал «Зениту»

Полузащитник «Ботафого» Данило отклонил предложение «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга рассматривал 24-летнего бразильца как возможную замену Жерсону, проданному сине-бело-голубыми в «Крузейро», однако Данило сообщил, что вариант с Россией его не интересует — он намерен продолжить карьеру в более сильном чемпионате.

По информации ESPN, на хавбека претендуют «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», а также несколько итальянских клубов.

ЦСКА предложил более 30 миллионов евро за Эйонга, но нападающий отказался ехать в Россию

Нападающий «Леванте» Карл Эйонг мог перейти в ЦСКА этой зимой.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс (640 тыс. подписчиков в X), армейцы сделали предложение испанскому клубу на сумму, превышающую 30 млн. евро.

Трансфер не состоялся по причине отказа 22-летнего камерунца переезжать в Россию.

На данный момент форвард сосредоточен на завершении сезона в «Леванте». К нему также проявляют интерес другие клубы Ла Лиги, в том числе «Барселона».

В текущем сезоне Эйонг провел 17 матчей в Ла Лиге, в которых забил 6 мячей и сделал 3 ассиста.

Что в Европе

«Марсель» продолжает попытки приобрести экс-игрока ЦСКА и «Динамо» Карраскаля

Источник: Спорт-Экспресс

Французский «Марсель» продолжает проявлять большой интерес к подписанию контракта с полузащитником «Фламенго» Хорхе Карраскалем, сообщил в соцсетях журналист Хулио Мигель Нето.

Отмечается, что «Фламенго» не намерен вести переговоры о продаже игроков основного состава, однако в «Марселе» не теряют надежды заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

Карраскаль перешел во «Фламенго» из «Динамо» летом 2025 года. Он провел за бразильский клуб 24 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. В России 27-летний футболист также выступал за ЦСКА.

«Арсенал» отдаст Зинченко «Аяксу»

Источник: Reuters

«Арсенал» готов досрочно прервать аренду защитника Александра Зинченко в «Ноттингем Форест» после достижения договоренности с «Аяксом».

29-летний украинец провел всего 5 матчей в Премьер-лиге с момента перехода в «Форест» на правах аренды в начале сезона, и клуб не против ухода футболиста.

По информации SunSport, в текущем арендном соглашении нет пункта о досрочном расторжении, что означает, что «Форест» не может отправить украинца обратно в «Арсенал». Кроме того, состав «канониров» полностью укомплектован. Однако, как утверждает De Telegraaf, решение уже найдено: «Аякс» согласовал сделку, по которой Зинченко присоединится к клубу до конца сезона.

Сообщается, что Зинченко заинтересован в этом переходе, и сделка согласована, осталось урегулировать несколько деталей.

Контракт Зинченко с «Арсеналом» истекает летом, и ожидается, что универсальный левый защитник покинет лондонский клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2025/26.

«Челси» согласовал условия контракта с молодым талантом Жаке

«Челси» достиг договоренности по личным условиям с защитником «Ренна» Жереми Жаке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

20-летний француз, который является главным трансферным приоритетом лондонцев для усиления центра обороны, дал согласие на переход в «Челси» этой зимой.

В настоящее время синие ведут переговоры с «Ренном». Французская сторона надеется выручить с продажи своего воспитанника рекордную для клуба сумму — порядка 65 миллионов евро, однако текущее предложение «Челси» пока остается ниже запрашиваемой «Ренном» стоимости. Стороны продолжают диалог для достижения компромисса.

В текущем сезоне Лиги 1 Жаке провел 16 матчей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 млн евро.

«Актобе» подпишет Нани

Источник: AP 2024

Чемпион Европы 2016 года Нани перейдет в казахстанский «Актобе», сообщил телеграм-канал AmanVIBE.

По данным источника, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и легенда сборной Португалии согласовал условия контракта с «Актобе» и в ближайшее время присоединится к новой команде.

Контракт рассчитан на один год, португалец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Казахстана.

Нане в составе «МЮ» выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году и четыре раза становился чемпионом Англии.

Отметим, что в декабре 2024 года Нани объявил, что завершает карьеру профессионального игрока.

Мареска может возглавить «Реал»

Источник: Reuters

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска может возглавить «Реал».

Как сообщает Sky Sport Germany, итальянский специалист вошел в шорт-лист мадридского клуба.

По данным источника, наиболее предпочтительным вариантом для «Реала» остается Зинедин Зидан, который покинул клуб в 2021 году.

Напомним, Мареска тренировал «Челси» с июля 2024 года по январь 2026 года. Под его руководством лондонская команда выиграла Лигу конференций и клубный чемпионат мира.