«Зениту» отказал талантливый бразилец, украинец Зинченко оказался не нужен в АПЛ. Трансферы и слухи дня

По информации SunSport, в текущем арендном соглашении нет пункта о досрочном расторжении, что означает, что «Форест» не может отправить украинца обратно в «Арсенал». Кроме того, состав «канониров» полностью укомплектован. Однако, как утверждает De Telegraaf, решение уже найдено: «Аякс» согласовал сделку, по которой Зинченко присоединится к клубу до конца сезона.