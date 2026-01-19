«Зениту» отказал талантливый бразилец, украинец Зинченко оказался не нужен в АПЛ. Трансферы и слухи дня

Что в России
Пьянич и Смолов могут продолжить карьеру в «Актобе»
Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины, «Ювентуса», «Барселоны» и ЦСКА Миралем Пьянич возобновит карьеру в 35 лет и подпишет контракт с «Актобе» на один год. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Сообщается, что футболист станет самым высокооплачиваемым за всю историю местной лиги.
Напомним, что в декабре Пьянич объявил о завершении карьеры. Босниец является четырехкратным чемпионом Серии А в составе «Ювентуса», становился обладателем Кубка Испании с «Барселоной», а вместе с ЦСКА выигрывал Кубок России.
Также, по информации источника, «Актобе» интересуется Федором Смоловым и Томасом Мюллером. 36-летний немец уже почти договорился о контракте до лета 2026-го, но передумал, когда узнал, что в Премьер-лиге Казахстана придется играть на полях с искусственным газоном.
Даку заинтересовал «Аугсбург», «Майнц» и «Гамбург»
«Аугсбург», «Майнц» и «Гамбург» выразили заинтересованность в приобретении нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Агенты 28-летнего нападающего предложили футболиста сразу нескольким немецким клубам, и три из них проявили интерес. Отмечается, что в случае ухода Даку казанцы рассмотрят возможность покупки нападающего «Ростова» Егора Голенкова.
Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В текущем сезоне 28-летний албанец провел 22 матча, забил 10 мячей и сделал 1 голевую передачу.
Полузащитник «Ботафого» Данило отказал «Зениту»
Полузащитник «Ботафого» Данило отклонил предложение «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга рассматривал 24-летнего бразильца как возможную замену Жерсону, проданному сине-бело-голубыми в «Крузейро», однако Данило сообщил, что вариант с Россией его не интересует — он намерен продолжить карьеру в более сильном чемпионате.
По информации ESPN, на хавбека претендуют «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», а также несколько итальянских клубов.
ЦСКА предложил более 30 миллионов евро за Эйонга, но нападающий отказался ехать в Россию
Нападающий «Леванте» Карл Эйонг мог перейти в ЦСКА этой зимой.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс (640 тыс. подписчиков в X), армейцы сделали предложение испанскому клубу на сумму, превышающую 30 млн. евро.
Трансфер не состоялся по причине отказа 22-летнего камерунца переезжать в Россию.
На данный момент форвард сосредоточен на завершении сезона в «Леванте». К нему также проявляют интерес другие клубы Ла Лиги, в том числе «Барселона».
В текущем сезоне Эйонг провел 17 матчей в Ла Лиге, в которых забил 6 мячей и сделал 3 ассиста.
Что в Европе
«Марсель» продолжает попытки приобрести экс-игрока ЦСКА и «Динамо» Карраскаля
Французский «Марсель» продолжает проявлять большой интерес к подписанию контракта с полузащитником «Фламенго» Хорхе Карраскалем, сообщил в соцсетях журналист Хулио Мигель Нето.
Отмечается, что «Фламенго» не намерен вести переговоры о продаже игроков основного состава, однако в «Марселе» не теряют надежды заполучить игрока в зимнее трансферное окно.
Карраскаль перешел во «Фламенго» из «Динамо» летом 2025 года. Он провел за бразильский клуб 24 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. В России 27-летний футболист также выступал за ЦСКА.
«Арсенал» отдаст Зинченко «Аяксу»
«Арсенал» готов досрочно прервать аренду защитника Александра Зинченко в «Ноттингем Форест» после достижения договоренности с «Аяксом».
29-летний украинец провел всего 5 матчей в Премьер-лиге с момента перехода в «Форест» на правах аренды в начале сезона, и клуб не против ухода футболиста.
По информации SunSport, в текущем арендном соглашении нет пункта о досрочном расторжении, что означает, что «Форест» не может отправить украинца обратно в «Арсенал». Кроме того, состав «канониров» полностью укомплектован. Однако, как утверждает De Telegraaf, решение уже найдено: «Аякс» согласовал сделку, по которой Зинченко присоединится к клубу до конца сезона.
Сообщается, что Зинченко заинтересован в этом переходе, и сделка согласована, осталось урегулировать несколько деталей.
Контракт Зинченко с «Арсеналом» истекает летом, и ожидается, что универсальный левый защитник покинет лондонский клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2025/26.
«Челси» согласовал условия контракта с молодым талантом Жаке
«Челси» достиг договоренности по личным условиям с защитником «Ренна» Жереми Жаке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
20-летний француз, который является главным трансферным приоритетом лондонцев для усиления центра обороны, дал согласие на переход в «Челси» этой зимой.
В настоящее время синие ведут переговоры с «Ренном». Французская сторона надеется выручить с продажи своего воспитанника рекордную для клуба сумму — порядка 65 миллионов евро, однако текущее предложение «Челси» пока остается ниже запрашиваемой «Ренном» стоимости. Стороны продолжают диалог для достижения компромисса.
В текущем сезоне Лиги 1 Жаке провел 16 матчей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 млн евро.
«Актобе» подпишет Нани
Чемпион Европы 2016 года Нани перейдет в казахстанский «Актобе», сообщил телеграм-канал AmanVIBE.
По данным источника, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и легенда сборной Португалии согласовал условия контракта с «Актобе» и в ближайшее время присоединится к новой команде.
Контракт рассчитан на один год, португалец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Казахстана.
Нане в составе «МЮ» выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году и четыре раза становился чемпионом Англии.
Отметим, что в декабре 2024 года Нани объявил, что завершает карьеру профессионального игрока.
Мареска может возглавить «Реал»
Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска может возглавить «Реал».
Как сообщает Sky Sport Germany, итальянский специалист вошел в шорт-лист мадридского клуба.
По данным источника, наиболее предпочтительным вариантом для «Реала» остается Зинедин Зидан, который покинул клуб в 2021 году.
Напомним, Мареска тренировал «Челси» с июля 2024 года по январь 2026 года. Под его руководством лондонская команда выиграла Лигу конференций и клубный чемпионат мира.