Матч-центр
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.57
X
2.99
П2
3.22
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2

«Интернасьонал» объявил о соглашении с ЦСКА по Вильягре. Хавбеку осталось пройти медосмотр

«Интернасьонал» объявил о договоренности с ЦСКА по трансферу хавбека Родриго Вильягры.

«Интернасьонал» объявляет о достижении соглашения по условиям контракта с полузащитником Родриго Вильягрой и его нынешним клубом ЦСКА.

Спортсмен прибудет в Порту-Алегри в ближайшие дни для прохождения медосмотра и завершения необходимых юридических и административных процедур.

После завершения этих процедур и успешного прохождения медосмотра игрок будет официально объявлен новым футболистом клуба на сезон-2026 и присоединится к команде", — говорится в сообщении бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отдаст аргентинца в аренду «Интернасьоналу» за 400 тысяч долларов с обязательным выкупом за 5 млн, если он сыграет 60% матчей.