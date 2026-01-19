Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.57
X
2.99
П2
3.22
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2

Семенов об «Ахмате»: «В шестерку еще можно попытаться запрыгнуть. Следующий сезон можно будет охарактеризовать как черчесовский»

Экс-защитник «Ахмата» Андрей Семенов оценил работу Станислава Черчесова на посту тренера грозненского клуба.

Источник: Спортс"

После 18 туров «Ахмат» занимает в РПЛ 8-е место.

— Как оцените его результаты после прихода в грозненский клуб?

— Немного удивился спаду, который произошел. После прихода они сначала выиграли 3−4 игры, а потом начались непонятные проигрыши, хотя они никому по игре особо не проигрывали. Я удивился результатам, потому что всегда замечал тенденцию в «Ахмате»: когда приходит новый тренер, происходит эмоциональный всплеск, а потом команда проседает. Почему-то думал, что Станислав Саламович этого не допустит. Хотя все-таки какая-то ментальность сыграла свою роль.

Но тем не менее: мы видим, что последние игры команда выиграла. Уверен, что сейчас Черчесов проведет полноценные сборы и подготовит команду так, как ему нужно. Весной мы увидим более качественную игру под его руководством.

— Добьется успехов в Грозном?

— Смотря что такое успех для Грозного: топ-6 — туда очень тяжело будет залезть. Следующий сезон можно будет охарактеризовать как черчесовский. Сейчас вряд ли какие-то результаты уже придут, но в первую шестерку еще попытаться можно запрыгнуть, — сказал Семенов.