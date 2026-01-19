Семенов об «Ахмате»: «В шестерку еще можно попытаться запрыгнуть. Следующий сезон можно будет охарактеризовать как черчесовский»

— Немного удивился спаду, который произошел. После прихода они сначала выиграли 3−4 игры, а потом начались непонятные проигрыши, хотя они никому по игре особо не проигрывали. Я удивился результатам, потому что всегда замечал тенденцию в «Ахмате»: когда приходит новый тренер, происходит эмоциональный всплеск, а потом команда проседает. Почему-то думал, что Станислав Саламович этого не допустит. Хотя все-таки какая-то ментальность сыграла свою роль.