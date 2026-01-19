Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.58
X
2.99
П2
3.19
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.94
П2
2.85
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.10
П2
3.80
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.33
П2
3.35
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2

Артем Дзюба: «В “Спартаке” столько руководителей — мне кажется, они там уже на цу-е-фа скидываются, а кто побеждает — назначает тренера»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о том, как в «Спартаке» выбирают тренеров.

Источник: Спортс"

В январе московскую команду возглавил Хуан Карлос Карседо.

— Кто для тебя идеальный тренер для «Спартака»?

— Это уже опять разговоры… Есть там сколько-то руководителей у «Спартака». Мне кажется, они там уже на цу-е-фа скидываются, а кто побеждает — назначает тренера. Поэтому, думаю, если бы они что-то хотели, наверное, взяли бы другого тренера.

Но, может, у Карседо и получится — мы же не знаем, — сказал Дзюба.

