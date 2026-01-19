Артем Дзюба: «В “Спартаке” столько руководителей — мне кажется, они там уже на цу-е-фа скидываются, а кто побеждает — назначает тренера»

В январе московскую команду возглавил Хуан Карлос Карседо.
— Кто для тебя идеальный тренер для «Спартака»?
— Это уже опять разговоры… Есть там сколько-то руководителей у «Спартака». Мне кажется, они там уже на цу-е-фа скидываются, а кто побеждает — назначает тренера. Поэтому, думаю, если бы они что-то хотели, наверное, взяли бы другого тренера.
Но, может, у Карседо и получится — мы же не знаем, — сказал Дзюба.
