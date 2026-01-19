Суд отклонил апелляцию «Ювентуса» на решение о выплате Роналду 9,8 млн евро. Сумма возросла до 11 млн с учетом процентов

Напомним, у футболиста было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Юве» отложить выплату зарплаты во время пандемии коронавируса. Однако «бьянконери» не перевели форварду 19,9 млн евро, которые были обещаны даже в случае его ухода из клуба. В конечном счете португалец обратился в суд.