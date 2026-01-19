Карпин посетит матч «Реал» — «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»

Ранее Карпин присутствовал на игре 20‑го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедад» и «Барселоной» (2:1). Российские полузащитники Арсен Захарян и Александр Головин выступают за «Сосьедад» и «Монако» соответственно.
«Ну вот, уже в Мадриде. Вчера отличный матч посмотрели “Реал Мадрид” (на самом деле “Реал Сосьедад” — Спортс» «) — “Барселона”.
К сожалению, Арсен Захарян не принял участие, но зато я с ним пообщался хотя бы. Потому что на матч «Реал Сосьедад» — «Сельта» Арсен может быть в строю, так что посмотрим.
Завтра посмотрим «Реал Мадрид» — «Монако», заодно и с Саней Головиным пообщаемся. Как он себя чувствует, и вообще как дела.
Так что все хорошо, даже замечательно, я бы сказал. Всем привет!" — сказал Карпин в видеообращении в своем телеграм-канале.