Карпин посетит матч «Реал» — «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетит завтрашний матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Монако» в Мадриде. Встреча 7-го тура пройдет в 23:00 по московскому времени.

Источник: Спортс"

Ранее Карпин присутствовал на игре 20‑го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедад» и «Барселоной» (2:1). Российские полузащитники Арсен Захарян и Александр Головин выступают за «Сосьедад» и «Монако» соответственно.

«Ну вот, уже в Мадриде. Вчера отличный матч посмотрели “Реал Мадрид” (на самом деле “Реал Сосьедад” — Спортс» «) — “Барселона”.

К сожалению, Арсен Захарян не принял участие, но зато я с ним пообщался хотя бы. Потому что на матч «Реал Сосьедад» — «Сельта» Арсен может быть в строю, так что посмотрим.

Завтра посмотрим «Реал Мадрид» — «Монако», заодно и с Саней Головиным пообщаемся. Как он себя чувствует, и вообще как дела.

Так что все хорошо, даже замечательно, я бы сказал. Всем привет!" — сказал Карпин в видеообращении в своем телеграм-канале.

