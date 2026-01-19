Ричмонд
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, в церки свадьба, сцена как в “Брате 2” — будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал, как вместе с экс-супругой Татьяной Булановой однажды зашел в район для чернокожих во время поездки в Париж.

— Бывало такое, что где-то гуляли и случайно попали в не самый приятный райончик?

— В Париже мы пошли с женой смотреть «Стад де Франс». Он на окраине Парижа, это было вечером уже. «Стад де Франс мы посмотрели, вокруг него прошли, а там какая-то улочка, которая ведет в район. Видим церковь, там проходит свадьба. Свадьба чернокожих людей. А это весь район только для чернокожих. Мы попали в этот район, смеркалось… Как в “Брате 2”, помнишь, Бодров зашел — весь бар был чернокожих, то есть там сразу все остановилась. Вот мы примерно так же — смеркается, надо оттуда уезжать, мы поняли, что попали точно не туда, там не надо ходить.

— Все нормально кончилось?

— Нормально, без вопросов, но сами ощущения получились как в кино.

— А год какой?

— Жена была Буланова. Лет 15 [назад], — сказал Радимов в шоу FonTour.

Владислав Радимов: «В “Зенит” привезли на просмотр Асамоа Гьяна — или не Асамоа. Гартиг был скинхедом и не любил футболистов из таких стран — ни одной передачи ему не отдал в двусторонке».