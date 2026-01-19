Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, в церки свадьба, сцена как в “Брате 2” — будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»

— В Париже мы пошли с женой смотреть «Стад де Франс». Он на окраине Парижа, это было вечером уже. «Стад де Франс мы посмотрели, вокруг него прошли, а там какая-то улочка, которая ведет в район. Видим церковь, там проходит свадьба. Свадьба чернокожих людей. А это весь район только для чернокожих. Мы попали в этот район, смеркалось… Как в “Брате 2”, помнишь, Бодров зашел — весь бар был чернокожих, то есть там сразу все остановилась. Вот мы примерно так же — смеркается, надо оттуда уезжать, мы поняли, что попали точно не туда, там не надо ходить.