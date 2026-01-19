Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях, испортили нам свадьбу»

Мои родители бесконечно пытались разрушить мои отношения еще до моей свадьбы, и это не прекращалось. Моя мама отменила пошив платья для Николы в последний момент, несмотря на то, что она была в восторге от дизайна [бренда Виктории], что вынудило ее срочно искать новое платье. За несколько недель до нашего знаменательного дня мои родители неоднократно оказывали на меня давление и пытались подкупить, чтобы я отказался от прав на свое имя, что повлияло бы на меня, мою жену и наших будущих детей. Они были непреклонны в том, чтобы я подписал документы до свадьбы, потому что тогда вступали бы в силу условия сделки. Мое несогласие повлияло на денежные выплаты, и с тех пор они никогда не относились ко мне по-прежнему. Во время планирования свадьбы моя мама зашла так далеко, что назвала меня «злым», потому что мы с Николой решили посадить за наш стол мою няню Сандру и няню Николы, потому что у них обеих не было мужей. У обоих наших родителей были свои столики, расположенные по соседству с нашим.