Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.71
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.36
X
6.03
П2
1.38
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Верона
0
П1
X
П2

Сын Бекхэма Бруклин: «Отец отказывался видеть меня и жену, кроме как на вечеринке с сотней гостей и камерами на каждом углу. Он не пригласил Николу — это было как пощечина»

Бруклин Бекхэм, старший сын экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, рассказал об испорченной поездке на день рождения отца.

Источник: Спортс"

Ранее Бруклин высказался о конфликте с родителями Дэвидом и Викторией и их попытках поссорить его с женой Николой Пельтц Бекхэм.

"Несмотря на это, мы все равно поехали в Лондон на день рождения моего отца, и нам целую неделю отказывали, пока мы ждали в нашем гостиничном номере, пытаясь спланировать приятное времяпрепровождение с ним.

Он отклонял все наши попытки, если только речь не шла о большой вечеринке по случаю дня рождения с сотней гостей и камерами на каждом углу.

Когда он наконец согласился встретиться со мной, то лишь при условии, что Никола не будет приглашена. Это было как пощечина.

Позже, когда моя семья приехала в Лос-Анджелес, они вообще отказались меня видеть", — написал Бруклин в соцсети.

Старший сын Бекхэма потребовал от родителей общаться c ним только через адвокатов.