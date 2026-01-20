Сын Бекхэма Бруклин: «Отец отказывался видеть меня и жену, кроме как на вечеринке с сотней гостей и камерами на каждом углу. Он не пригласил Николу — это было как пощечина»

Ранее Бруклин высказался о конфликте с родителями Дэвидом и Викторией и их попытках поссорить его с женой Николой Пельтц Бекхэм.
"Несмотря на это, мы все равно поехали в Лондон на день рождения моего отца, и нам целую неделю отказывали, пока мы ждали в нашем гостиничном номере, пытаясь спланировать приятное времяпрепровождение с ним.
Он отклонял все наши попытки, если только речь не шла о большой вечеринке по случаю дня рождения с сотней гостей и камерами на каждом углу.
Когда он наконец согласился встретиться со мной, то лишь при условии, что Никола не будет приглашена. Это было как пощечина.
Позже, когда моя семья приехала в Лос-Анджелес, они вообще отказались меня видеть", — написал Бруклин в соцсети.
Старший сын Бекхэма потребовал от родителей общаться c ним только через адвокатов.