В ЦСКА зовут воспитанника «Реала», «Зенит» купил новую суперзвезду. Трансферные слухи дня

На вопрос о текущем статусе игрока Карасев ответил: «На данный момент Боселли — наш игрок. Он тренируется на сборе. Да, интерес к нему был и достаточно предметный. Три дня назад “Краснодар” вышел из сделки. Я знаю, что есть еще ряд запросов по Боселли. Думаю, в течение января ситуация стабилизируется, и мы поймем, продаем Хуана или нет».