В ЦСКА зовут воспитанника «Реала», «Зенит» купил новую суперзвезду. Трансферные слухи дня

В России
Джон Джон близок к переходу в «Зенит»
Центральный полузащитник бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Джон Джон готовится к переезду в Россию. В ближайшее время футболист прибудет для прохождения медосмотра в «Зените».
По данным ESPN Brasil, клубы обсуждают финальные условия сделки: «Зенит» готов заплатить за трансфер 18,5 + 1,5 млн евро. При этом 20% от суммы получит «Палмейрас».
Вильягра уходит из ЦСКА
Московский ЦСКА и бразильский «Интернасьонал» достигли договоренности о переходе полузащитника Родриго Вильягры. В ближайшие дни аргентинец прибудет в Порту‑Алегри, где пройдет медосмотр и завершит оформление документов.
Ранее СМИ сообщали, что переход состоится на правах аренды с обязательным выкупом за 5 млн долларов. Напомним, Вильягра выступал за ЦСКА с марта 2025 года: в нынешнем сезоне он провел 11 матчей без результативных действий, так и не закрыв проблемную позицию опорного полузащитника.
После трансфера Дмитрия Баринова из «Локомотива» потребность в Вильягре у ЦСКА исчезла — аргентинец не заиграл в РПЛ.
Кассьерра переходит в «Атлетико Минейро»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в ближайшее время станет игроком бразильского «Атлетико Минейро». По информации журналиста Вене Казагранде, клуб заплатит за трансфер около 10 млн евро: 7 млн евро — основная сумма, 3 млн евро — в виде бонусов.
Латиноамериканские журналисты сообщают, что стороны достигли полной договоренности. Сегодня Кассьерра отправится в Бразилию, где будет официально объявлен его переход. В текущем сезоне РПЛ форвард провел за «Зенит» 12 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
Боселли не перейдет в «Краснодар»
Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев подтвердил, что «Краснодар» вышел из сделки по нападающему Хуану Боселли. Ранее сообщалось, что «Краснодар» приостановил переговоры из‑за запроса нижегородцев в 100 миллионов рублей.
На вопрос о текущем статусе игрока Карасев ответил: «На данный момент Боселли — наш игрок. Он тренируется на сборе. Да, интерес к нему был и достаточно предметный. Три дня назад “Краснодар” вышел из сделки. Я знаю, что есть еще ряд запросов по Боселли. Думаю, в течение января ситуация стабилизируется, и мы поймем, продаем Хуана или нет».
ЦСКА ищет замену Дивееву
ЦСКА активно прорабатывает варианты зимнего усиления защитной линии. По данным Legalbet, клуб рассматривает возможность приобретения австрийского защитника Флавиуса Данилюка из швейцарского «Базеля» в качестве потенциальной замены Игорю Дивееву. Якобы этот вариант рассматривается как запасной план на случай срыва переговоров с «Севильей» по трансферу испанского защитника Кике Саласа.
По данным источника, интерес к Данилюку лично проявил главный тренер армейцев Фабио Челестини, работавший до этого в «Базеле» и сотрудничающий с тем же агентством, что и защитник. Сообщается, что ЦСКА готов предложить солидную компенсацию за игрока, имеющего опыт выступления в академиях таких грандов, как «Реал» и «Бавария».
Впрочем, инсайдер Иван Карпов опровергнул факт переговоров, поэтому вероятность трансфера пока оценивается как низкая. Кроме того, отрицают факт переговоров и в «Базеле»: «Клубу ничего не известно об интересе ЦСКА к Данилюку. У нас нет информации по этому слуху».
Мировые трансферы
«Шальке‑04» заинтересован в Эдине Джеко
Немецкий «Шальке‑04», выступающий во втором дивизионе, сделал трансферное предложение нападающему «Фиорентины» Эдину Джеко. Об этом сообщил авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.
По информации инсайдера, главный тренер «Шальке» Мирон Муслич уже обсудил с боснийским форвардом возможный переход. При этом ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Парижа».
«Барселона» отпускает тер Штегена
«Барселона» и «Жирона» устно согласовали аренду вратаря Марка‑Андре тер Штегена до конца текущего сезона, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Тер Штеген дал согласие на переход — официальный трансфер ожидается на этой неделе.
В текущем сезоне голкипер провел лишь один матч — против «Гвадалахары» в Кубке Испании. Тер Штеген годами был основным вратарем «Барселоны», но после тяжелой травмы колена в 2024-м потерял место в основе, после чего так и не вернулся на прежний уровень.