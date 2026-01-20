Ричмонд
В ЦСКА зовут воспитанника «Реала», «Зенит» купил новую суперзвезду. Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

В России

Джон Джон близок к переходу в «Зенит»

Центральный полузащитник бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Джон Джон готовится к переезду в Россию. В ближайшее время футболист прибудет для прохождения медосмотра в «Зените».

Источник: Getty Images

По данным ESPN Brasil, клубы обсуждают финальные условия сделки: «Зенит» готов заплатить за трансфер 18,5 + 1,5 млн евро. При этом 20% от суммы получит «Палмейрас».

Вильягра уходит из ЦСКА

Московский ЦСКА и бразильский «Интернасьонал» достигли договоренности о переходе полузащитника Родриго Вильягры. В ближайшие дни аргентинец прибудет в Порту‑Алегри, где пройдет медосмотр и завершит оформление документов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщали, что переход состоится на правах аренды с обязательным выкупом за 5 млн долларов. Напомним, Вильягра выступал за ЦСКА с марта 2025 года: в нынешнем сезоне он провел 11 матчей без результативных действий, так и не закрыв проблемную позицию опорного полузащитника.

После трансфера Дмитрия Баринова из «Локомотива» потребность в Вильягре у ЦСКА исчезла — аргентинец не заиграл в РПЛ.

Кассьерра переходит в «Атлетико Минейро»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в ближайшее время станет игроком бразильского «Атлетико Минейро». По информации журналиста Вене Казагранде, клуб заплатит за трансфер около 10 млн евро: 7 млн евро — основная сумма, 3 млн евро — в виде бонусов.

Источник: Пресс-служба ФК "Зенит"

Латиноамериканские журналисты сообщают, что стороны достигли полной договоренности. Сегодня Кассьерра отправится в Бразилию, где будет официально объявлен его переход. В текущем сезоне РПЛ форвард провел за «Зенит» 12 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Боселли не перейдет в «Краснодар»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев подтвердил, что «Краснодар» вышел из сделки по нападающему Хуану Боселли. Ранее сообщалось, что «Краснодар» приостановил переговоры из‑за запроса нижегородцев в 100 миллионов рублей.

На вопрос о текущем статусе игрока Карасев ответил: «На данный момент Боселли — наш игрок. Он тренируется на сборе. Да, интерес к нему был и достаточно предметный. Три дня назад “Краснодар” вышел из сделки. Я знаю, что есть еще ряд запросов по Боселли. Думаю, в течение января ситуация стабилизируется, и мы поймем, продаем Хуана или нет».

Источник: ФК "Пари НН"

ЦСКА ищет замену Дивееву

ЦСКА активно прорабатывает варианты зимнего усиления защитной линии. По данным Legalbet, клуб рассматривает возможность приобретения австрийского защитника Флавиуса Данилюка из швейцарского «Базеля» в качестве потенциальной замены Игорю Дивееву. Якобы этот вариант рассматривается как запасной план на случай срыва переговоров с «Севильей» по трансферу испанского защитника Кике Саласа.

По данным источника, интерес к Данилюку лично проявил главный тренер армейцев Фабио Челестини, работавший до этого в «Базеле» и сотрудничающий с тем же агентством, что и защитник. Сообщается, что ЦСКА готов предложить солидную компенсацию за игрока, имеющего опыт выступления в академиях таких грандов, как «Реал» и «Бавария».

Впрочем, инсайдер Иван Карпов опровергнул факт переговоров, поэтому вероятность трансфера пока оценивается как низкая. Кроме того, отрицают факт переговоров и в «Базеле»: «Клубу ничего не известно об интересе ЦСКА к Данилюку. У нас нет информации по этому слуху».

Мировые трансферы

«Шальке‑04» заинтересован в Эдине Джеко

Немецкий «Шальке‑04», выступающий во втором дивизионе, сделал трансферное предложение нападающему «Фиорентины» Эдину Джеко. Об этом сообщил авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.

Источник: Reuters

По информации инсайдера, главный тренер «Шальке» Мирон Муслич уже обсудил с боснийским форвардом возможный переход. При этом ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Парижа».

«Барселона» отпускает тер Штегена

«Барселона» и «Жирона» устно согласовали аренду вратаря Марка‑Андре тер Штегена до конца текущего сезона, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Тер Штеген дал согласие на переход — официальный трансфер ожидается на этой неделе.

Источник: AP 2024

В текущем сезоне голкипер провел лишь один матч — против «Гвадалахары» в Кубке Испании. Тер Штеген годами был основным вратарем «Барселоны», но после тяжелой травмы колена в 2024-м потерял место в основе, после чего так и не вернулся на прежний уровень.