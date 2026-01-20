Бевеев о том, что в «Уралане» давали машины за победу над «Спартаком»: «В “Балтике” мы играем за идею»

— Нет-нет. Такие истории уже закончились. Я знаю, что тогда давали машины за победу над «Спартаком». Кажется, вратарю за отбитый пенальти, автору гола и главному тренеру. Но в «Балтике» мы играем за идею, — сказал Бевеев.