Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.91
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.08
X
5.92
П2
1.38
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Верона
0
П1
X
П2

Бевеев о том, что в «Уралане» давали машины за победу над «Спартаком»: «В “Балтике” мы играем за идею»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев заявил, что команда играет за идею.

Источник: Спортс"

После 18 туров калининградцы занимают в РПЛ 5-е место.

— Хотите повторить то, что когда-то в вашей родной Калмыкии сделал «Уралан», который в дебютный год в высшей лиге стал седьмым?

— Согласен, да. Ту команду дома до сих пор любят и помнят. Почти 30 лет прошло, а про них вспоминают в Элисте.

— Тогда трем представителям «Уралана» Кирсан Илюмжинов дал звание героев Калмыкии. Вы бы хотели подобного титула от Калининградской области?

— Нет-нет. Такие истории уже закончились. Я знаю, что тогда давали машины за победу над «Спартаком». Кажется, вратарю за отбитый пенальти, автору гола и главному тренеру. Но в «Балтике» мы играем за идею, — сказал Бевеев.