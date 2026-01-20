Ричмонд
«Тоттенхэм» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Тоттенхэм» примет «Боруссию» Дортмунд в 7-м туре Лиги чемпионов.

Матч пройдет на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Лиги чемпионов.

Статистика Лиги чемпионов.