IFAB планирует внести изменения в правила использования VAR в футболе

После успешной проверки мер, направленных на предотвращение чрезмерного удержания мяча вратарями, были согласованы дополнительные меры по сокращению задержек — применение принципа обратного отсчета для боковых вбрасываний и ударов от ворот. Также собрание предложило внести поправки в правила, требующие от игроков, получивших медицинскую помощь или оценку состояния на поле, покинуть поле и оставаться за его пределами в течение фиксированного периода. В результате обсуждения также было предложено установить десятисекундный лимит времени для игроков, покидающих поле при замене.