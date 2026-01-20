Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Копенгаген
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
10.75
П2
1.08
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Интер
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.10
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Реал
2
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.00
П2
39.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Спортинг
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.93
X
3.48
П2
1.62
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Вильярреал
0
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.58
П2
7.17
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

IFAB планирует внести изменения в правила использования VAR в футболе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен разрешить системе видеоассистента рефери (VAR) вмешиваться в случае спорных удалений после второй желтой карточки, сообщается на сайте организации.

Источник: Спорт РИА Новости

IFAB во вторник в Лондоне провел ежегодное деловое совещание, на котором обсуждался ряд мер, направленных на улучшение хода встреч и снижение пауз по ходу матчей.

После успешной проверки мер, направленных на предотвращение чрезмерного удержания мяча вратарями, были согласованы дополнительные меры по сокращению задержек — применение принципа обратного отсчета для боковых вбрасываний и ударов от ворот. Также собрание предложило внести поправки в правила, требующие от игроков, получивших медицинскую помощь или оценку состояния на поле, покинуть поле и оставаться за его пределами в течение фиксированного периода. В результате обсуждения также было предложено установить десятисекундный лимит времени для игроков, покидающих поле при замене.

В отношении протокола VAR собрание рекомендовало, чтобы его вмешательство оставалось ограниченным четырьмя ключевыми ситуациями — голы, пенальти, прямые красные карточки и ошибочная идентификация игрока, — но с тремя расширениями, которые не замедлят ход игры.

Совет предложил разрешить VAR пересматривать красные карточки, вынесенные в результате ошибочных вторых желтых карточек, а также случаи, когда не та команда наказывается за нарушение, приведшее к красной или желтой карточке. Также было предложено разрешить VAR пересматривать случаи ошибочно назначенного углового удара, при условии, что это можно сделать немедленно и без задержки возобновления игры.

Финальное решение по предложенным нововведениям будет вынесено на ежегодном общем собрании IFAB 28 февраля 2026 года в Уэльсе.