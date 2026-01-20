«Какую-то хрень я Сане посоветовал». Карпин о встрече с Головиным перед матчем с «Реалом», где «Монако» проигрывает 0:2

Ранее Карпин выложил фото с игроком сборной России: «Дал Сане несколько советов перед матчем с “Реалом”. Карпин присутствует на матче Лиги чемпионов “Реал” — “Монако”, где “Мадрид” ведет со счетом 2:0 после первого тайма.
«45-я минута, 0:2 “Монако” горит.
По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал. Че-то не то", — сказал Карпин в видео в телеграм-канале.
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола.