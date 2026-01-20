Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Копенгаген
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
12.75
П2
1.05
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.51
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
12.00
П2
34.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
5
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
8.75
X
2.55
П2
1.95
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Аякс
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.40
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

«Какую-то хрень я Сане посоветовал». Карпин о встрече с Головиным перед матчем с «Реалом», где «Монако» проигрывает 0:2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о встрече с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Источник: Спортс"

Ранее Карпин выложил фото с игроком сборной России: «Дал Сане несколько советов перед матчем с “Реалом”. Карпин присутствует на матче Лиги чемпионов “Реал” — “Монако”, где “Мадрид” ведет со счетом 2:0 после первого тайма.

«45-я минута, 0:2 “Монако” горит.

По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал. Че-то не то", — сказал Карпин в видео в телеграм-канале.

