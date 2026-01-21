Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Сильвестр считает, что вылет Франции до финала ЧМ станет провалом: «Мы стали более голодными, каждая линия достаточно хороша для борьбы за трофей»

Микаэль Сильвестр считает, что Франция не имеет права вылетать до полуфинала ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

— После двух финалов подряд меньшее будет считаться провалом?

— Да. Мы стали более голодными, сильнее хотим поднять трофей над головой. В последнем финале нам немного не хватило.

У нас каждая линия достаточно хороша для того, чтобы снова побороться за титул, но в плей-офф чемпионата мира произойти может что угодно. Целью определенно будет финал, и, думаю, все это понимают.

Речи о самоуверенности не идет, потому что на турнире сыграют некоторые очень сильные команды, но, полагаю, задача-минимум — полуфинал, — сказал бывший защитник сборной Франции.