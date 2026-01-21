Сильвестр считает, что вылет Франции до финала ЧМ станет провалом: «Мы стали более голодными, каждая линия достаточно хороша для борьбы за трофей»

— После двух финалов подряд меньшее будет считаться провалом?
— Да. Мы стали более голодными, сильнее хотим поднять трофей над головой. В последнем финале нам немного не хватило.
У нас каждая линия достаточно хороша для того, чтобы снова побороться за титул, но в плей-офф чемпионата мира произойти может что угодно. Целью определенно будет финал, и, думаю, все это понимают.
Речи о самоуверенности не идет, потому что на турнире сыграют некоторые очень сильные команды, но, полагаю, задача-минимум — полуфинал, — сказал бывший защитник сборной Франции.