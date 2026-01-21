Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Флик об игре со «Славией» при −5°C в Праге: «Барсе» придется побегать, чтобы согреться. Мы прибыли в Чехию раньше, чтобы адаптироваться к холоду"

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, как команда будет адаптироваться к минусовой температуре в Чехии.

Источник: Спортс"

«Барселона» завтра на выезде сыграет с пражской «Славией» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Ожидается, что во время матча температура будет около минус 5 градусов Цельсия.

«Нам придется побегать, чтобы согреться. Перед матчем с “Челси” мы тренировались в Испании, но сейчас решили приехать раньше, чтобы попытаться адаптироваться к холоду и сегодня потренироваться в Чехии.

«Славия» хорошо обороняется и опасна на контратаках. Лига чемпионов всегда требует максимальной отдачи. Это будет сложный матч, но мы уверены, что сможем победить", — сказал Флик.