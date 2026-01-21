Флик об игре со «Славией» при −5°C в Праге: «Барсе» придется побегать, чтобы согреться. Мы прибыли в Чехию раньше, чтобы адаптироваться к холоду"

«Барселона» завтра на выезде сыграет с пражской «Славией» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Ожидается, что во время матча температура будет около минус 5 градусов Цельсия.
«Нам придется побегать, чтобы согреться. Перед матчем с “Челси” мы тренировались в Испании, но сейчас решили приехать раньше, чтобы попытаться адаптироваться к холоду и сегодня потренироваться в Чехии.
«Славия» хорошо обороняется и опасна на контратаках. Лига чемпионов всегда требует максимальной отдачи. Это будет сложный матч, но мы уверены, что сможем победить", — сказал Флик.