IFAB предложил ввести 10-секундный лимит времени на уход с поля при замене. Вмешательство ВАР хотят ограничить 4 эпизодами, влияющими на ход игры, судьям могут разрешить просматривать повторы угловых

В соответствии с рекомендациями, вынесенными футбольными и техническими консультативными комиссиями IFAB в октябре, на заседании было предложено ввести 10-секундный лимит времени для игроков, покидающих поле при замене. Игроков, получающих медицинскую помощь, предлагают обязать покидать поле на определенный период, продолжительность которого будет определена после возобновления игры.
Кроме того, количество вмешательств ВАР по ходу матча рекомендовано ограничить четырьмя эпизодами, способными влиять на ход матча (голы, пенальти, прямые красные карточки и ошибочная идентификация), но с тремя конкретными дополнениями, которые не замедлят игру. Видеоарбитрам предложили пересматривать красные карточки, полученные в результате фактически неверной второй желтой карточки, а также случаи, когда за нарушение, повлекшее красную или желтую карточку, наказана не та команда. Кроме того, судьям хотят предоставить право просматривать повторы в случае очевидно ошибочно назначенного углового удара, при условии, что это можно будет сделать немедленно и без задержки возобновления матча.
Окончательные решения будет приняты на общем собрании IFAB в Кардиффе 28 февраля.
IFAB не поддержал введение «офсайда Венгера» в ближайшее время, но может начать тестировать его в Канаде. Окончательное решение — в феврале.