Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Винисиус обнялся с Арбелоа после гола «Монако»

У Винисиуса Жуниора, вероятно, неплохие отношения с Альваро Арбелоа.

Источник: Спортс"

Вингер «Реала» отметился голом на 63-й минуте матча с «Монако» в Лиге чемпионов. Взятие ворот он отпраздновал с главным тренером — они обнялись.

Также сегодня у бразильца два голевых паса.

Спортс" ведет текстовую трансляцию матча.