Винисиус обнялся с Арбелоа после гола «Монако»

Вингер «Реала» отметился голом на 63-й минуте матча с «Монако» в Лиге чемпионов. Взятие ворот он отпраздновал с главным тренером — они обнялись.
Также сегодня у бразильца два голевых паса.
Спортс" ведет текстовую трансляцию матча.
У Винисиуса Жуниора, вероятно, неплохие отношения с Альваро Арбелоа.
