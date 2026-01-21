«Арсенал» первым вышел в ⅛ финала ЛЧ. Команда Артеты выиграла все 7 матчей общего этапа

Команда Микеля Артеты выиграла все семь матчей на общем этапе, набрала 21 очко и первой гарантировала себе место в топ-8. Таким образом, «Арсенал» вышел в ⅛ финала турнира.
В 8-м туре «канониры» дома сыграют с «Кайратом».
Сегодня «Арсенал» обыграл «Интер» (3:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Команда Микеля Артеты выиграла все семь матчей на общем этапе, набрала 21 очко и первой гарантировала себе место в топ-8. Таким образом, «Арсенал» вышел в ⅛ финала турнира.
В 8-м туре «канониры» дома сыграют с «Кайратом».