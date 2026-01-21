«Арсенал» впервые в истории выиграл 7 матчей ЛЧ подряд. Рекорд среди английских команд у «Ман Сити» — 10

«Канониры» впервые в своей истории победил в семи играх турнира подряд.
Среди английских команд только у «Манчестер Сити» была более долгая серия побед — 10.
В последнем туре общего этапа «Арсенал» дома сыграет с «Кайратом».
