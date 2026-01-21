Беллингем о праздновании в матче с «Монако»: «Люди много чего говорят — я ответил. Я знаю правду»

«Реал» одержал разгромную победу (6:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Беллингем забил на 80-й минуте и отпраздновал гол, изображая, будто пьет из рюмок — ранее испанский блогер AuronPlay заявлял, что у англичанина проблемы с алкоголем.
«Люди много чего говорят. По этому поводу можно плакать или радоваться. Я ответил болельщикам. Я знаю правду».
О свисте болельщиков на «Сантьяго Бернабеу».
"Я всегда говорил, что болельщики работают всю неделю, они платят за то, чтобы приходить сюда, и у них есть право делать то, что им хочется.
Винисиус был точен. Я никогда в нем не сомневался. Он сияет, когда его поддерживают. Когда фанаты показали ему свою привязанность, он вышел на новый уровень", — сказал Беллингем.