Арбелоа о 6:1 с «Монако»: «Этот матч выиграли игроки. То немногое, что я от них прошу, они сразу подхватили. Мне нравится их отношение и менталитет, это и есть “Реал Мадрид”

Этот матч выиграли игроки — своим трудом и своим качеством. Это не заслуга нового тренера. То немногое, что я от них прошу, они сразу подхватили. Мне очень нравится их отношение и менталитет. Это и есть «Реал Мадрид», и мне нравится такой настрой — именно это хочет видеть каждый мадридиста".