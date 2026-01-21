Ричмонд
Арбелоа о 6:1 с «Монако»: «Этот матч выиграли игроки. То немногое, что я от них прошу, они сразу подхватили. Мне нравится их отношение и менталитет, это и есть “Реал Мадрид”

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победе команды над «Монако» (6:1) в игре общего этапа Лиги чемпионов.

"Думаю, это был великолепный матч — на нашем стадионе, при наших болельщиках. Игроки получили удовольствие, забили потрясающие голы — именно это мы и хотим видеть.

Этот матч выиграли игроки — своим трудом и своим качеством. Это не заслуга нового тренера. То немногое, что я от них прошу, они сразу подхватили. Мне очень нравится их отношение и менталитет. Это и есть «Реал Мадрид», и мне нравится такой настрой — именно это хочет видеть каждый мадридиста".

О травме Асенсио.

«Надеюсь, ничего серьезного. Он уже проделал большую работу, сыграв в субботу, сейчас немного перегружен, и мы решили дать ему паузу».

Об игроках.

«Хорошую игру показали все — Мастантуоно, Арда [Гюлер], Вини, Килиан [Мбаппе], Джуд [Беллингем]… это был день всех. Мы делаем большой акцент на командных действиях, я очень счастлив. Вечер, которым нужно наслаждаться», — сказал Арбелоа в эфире Movistar.