Арбелоа о 6:1 с «Монако»: «Этот матч выиграли игроки. То немногое, что я от них прошу, они сразу подхватили. Мне нравится их отношение и менталитет, это и есть “Реал Мадрид”

"Думаю, это был великолепный матч — на нашем стадионе, при наших болельщиках. Игроки получили удовольствие, забили потрясающие голы — именно это мы и хотим видеть.
Этот матч выиграли игроки — своим трудом и своим качеством. Это не заслуга нового тренера. То немногое, что я от них прошу, они сразу подхватили. Мне очень нравится их отношение и менталитет. Это и есть «Реал Мадрид», и мне нравится такой настрой — именно это хочет видеть каждый мадридиста".
О травме Асенсио.
«Надеюсь, ничего серьезного. Он уже проделал большую работу, сыграв в субботу, сейчас немного перегружен, и мы решили дать ему паузу».
Об игроках.
«Хорошую игру показали все — Мастантуоно, Арда [Гюлер], Вини, Килиан [Мбаппе], Джуд [Беллингем]… это был день всех. Мы делаем большой акцент на командных действиях, я очень счастлив. Вечер, которым нужно наслаждаться», — сказал Арбелоа в эфире Movistar.