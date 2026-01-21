Ричмонд
Артета о 3:1 с «Интером»: «Арсенал» был на ином уровне, и сделать это против одной из лучших команд Европы — нечто особенное. Жезус невероятен, Дьокереш обретает стабильность"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Интером» (3:1).

«Я горжусь командой. Перед матчем мы обсуждали, что нужно сыграть по-особенному, и мы это сделали, безусловно. Мы были на ином уровне, и сделать это на “Сан-Сиро” против одной из лучших команд Европы — это нечто особенное.

Нужно было быть лучше «Интера», Они отлично контролируют ход матчей, и мы знали, что нам придется делать это на поле и с помощью замен.

Жезус — невероятный игрок. Чем важнее матч, тем увереннее он себя чувствует. Он заслуживает звания лучшего игрока матча.

Дьокереш внес большой вклад. Игра складывалась подходящим ему образом. У него было два момента, один он реализовал. Он обретает стабильность", — сказал Артета.