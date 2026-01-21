Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Холанд про 1:3 с «Буде-Глимт»: «Не хочу никого винить, но мы, опытные игроки, должны брать на себя больше ответственности. Мы “Манчестер Сити”, и мы не можем не побеждать»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался после поражения от «Буде-Глимт» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:3).

«Я беру на себя всю ответственность, как и Родри, Джиджо [Доннарумма], Тиджани [Рейдерс], все опытные игроки. Я не хочу никого винить, но нам нужно брать на себя больше ответственности, потому что этого недостаточно. Мы “Манчестер Сити”, мы не можем не побеждать, так не должно быть.

У меня нет ответов. Я беру на себя всю ответственность за то, что не смог забить. Я приношу извинения всем, каждому болельщику «Ман Сити», каждому болельщику, который приехал [в Буде], потому что это позор. Честно говоря, я не знаю, что сказать, потому что у меня нет ответов, я могу лишь сказать, что мне жаль.

Я не хочу говорить о том, что я чувствую, или что-то в этом роде. Я делаю все, что в моих силах, когда выхожу на поле, а я делаю это довольно часто, потому что мы проводим невероятное количество матчей. Я стараюсь делать все, что в моих силах, это моя работа, и я постараюсь подготовиться к следующей игре, потому что теперь через четыре дня еще один матч, так что мы должны попытаться исправиться", — сказал Холанд в эфире TNT Sports.