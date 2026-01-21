Холанд про 1:3 с «Буде-Глимт»: «Не хочу никого винить, но мы, опытные игроки, должны брать на себя больше ответственности. Мы “Манчестер Сити”, и мы не можем не побеждать»

«Я беру на себя всю ответственность, как и Родри, Джиджо [Доннарумма], Тиджани [Рейдерс], все опытные игроки. Я не хочу никого винить, но нам нужно брать на себя больше ответственности, потому что этого недостаточно. Мы “Манчестер Сити”, мы не можем не побеждать, так не должно быть.
У меня нет ответов. Я беру на себя всю ответственность за то, что не смог забить. Я приношу извинения всем, каждому болельщику «Ман Сити», каждому болельщику, который приехал [в Буде], потому что это позор. Честно говоря, я не знаю, что сказать, потому что у меня нет ответов, я могу лишь сказать, что мне жаль.
Я не хочу говорить о том, что я чувствую, или что-то в этом роде. Я делаю все, что в моих силах, когда выхожу на поле, а я делаю это довольно часто, потому что мы проводим невероятное количество матчей. Я стараюсь делать все, что в моих силах, это моя работа, и я постараюсь подготовиться к следующей игре, потому что теперь через четыре дня еще один матч, так что мы должны попытаться исправиться", — сказал Холанд в эфире TNT Sports.