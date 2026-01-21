Холанд про 1:3 с «Буде-Глимт»: «Не хочу никого винить, но мы, опытные игроки, должны брать на себя больше ответственности. Мы “Манчестер Сити”, и мы не можем не побеждать»

Я не хочу говорить о том, что я чувствую, или что-то в этом роде. Я делаю все, что в моих силах, когда выхожу на поле, а я делаю это довольно часто, потому что мы проводим невероятное количество матчей. Я стараюсь делать все, что в моих силах, это моя работа, и я постараюсь подготовиться к следующей игре, потому что теперь через четыре дня еще один матч, так что мы должны попытаться исправиться", — сказал Холанд в эфире TNT Sports.