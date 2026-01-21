Киву об 1:3: «Арсенал» был интенсивнее, техничнее и быстрее. «Интер» был хорош в первом тайме, мог забить еще при счете 1:1"

«Арсенал» был интенсивнее, техничнее и быстрее, хорошо контролировал пространство, бросался в каждое единоборство.
Мы старались остаться в игре. В первом тайме мы играли довольно хорошо, а при счете 1:1 могли забить еще один гол. Это не значит, что мы бы выиграли, но отдельные инциденты меняют настроение команд. Нам также не повезло с тем голом после углового, когда мяч отскочил от перекладины и попал в голову игроку «Арсенала».
Во втором тайме «Арсенал» был сосредоточеннее, стал немного скромнее. Они играли глубже, их игроки физически сильны, они могли усилить игру запасными", — сказал Киву.