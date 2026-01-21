Конте про 1:1 с «Копенганеном»: «Наполи» должен был побеждать, и точка — у нас были наилучшие условия. Мы разочарованы, потому что сейчас наш уровень, возможно, не соответствует турниру"

Мы показали — в четвертый раз подряд — что нам тяжело, особенно на выезде в Лиге чемпионов, несмотря на то, что мы полностью контролировали ход матча. В таких матчах необходимо побеждать. Мы разочарованы, потому что не смогли этого сделать — это означает, что наш уровень сейчас, возможно, не соответствует этому турниру. Мы набрали всего восемь очков. Нам нечего сказать, мы очень злы на самих себя. У нас был огромный шанс, и, возможно, мы не осознавали важности того, что стояло на кону, особенно потому что все начиналось легко. Вместо этого мы сами создали себе трудности.