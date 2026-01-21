Конте про 1:1 с «Копенганеном»: «Наполи» должен был побеждать, и точка — у нас были наилучшие условия. Мы разочарованы, потому что сейчас наш уровень, возможно, не соответствует турниру"

Встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1. С 35-й минуты «Наполи» играл в большинстве после удаления Томаса Дилэйни.
"Думаю, мы должны быть разочарованы, потому что в этом матче были наилучшие условия, чтобы победить и сделать значительный шаг к выходу в стыковые матчи. У нас могла бы быть тысяча смягчающих факторов, но сегодня они неуместны, потому что в таких матчах нужно побеждать.
Мы показали — в четвертый раз подряд — что нам тяжело, особенно на выезде в Лиге чемпионов, несмотря на то, что мы полностью контролировали ход матча. В таких матчах необходимо побеждать. Мы разочарованы, потому что не смогли этого сделать — это означает, что наш уровень сейчас, возможно, не соответствует этому турниру. Мы набрали всего восемь очков. Нам нечего сказать, мы очень злы на самих себя. У нас был огромный шанс, и, возможно, мы не осознавали важности того, что стояло на кону, особенно потому что все начиналось легко. Вместо этого мы сами создали себе трудности.
Сегодня мы могли бы сыграть намного лучше. Сегодняшний день стал для нас огромным разочарованием, потому что у нас была отличная возможность. У нас было все, и мы смогли все испортить. Это должно заставить нас задуматься. Несмотря на объективные проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня, мы должны были выиграть матч. Точка.
Идея заключалась в том, чтобы выйти на поле, зная, что игра в наших руках, и попытаться забить во второй и третий раз. Это позор, потому что при тысяче смягчающих обстоятельств, которые у нас могли быть, мы должны были выиграть. Мы усердно работаем, и такие вещи должны вызывать беспокойство, потому что иначе это означает, что мы не хотим расти. Нельзя было позволять «Копенгагену» вернуться в игру и сравнять счет. Мне очень больно от этой ничьей, и моим игрокам, должно быть, тоже", — сказал Конте в интервью Sky Sport.