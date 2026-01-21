Ричмонд
Винисиус: «Последние несколько дней были очень трудными для меня из-за свиста болельщиков. Не хочу быть в центре внимания из-за вещей вне поля»

Вингер «Реала» Винисиус признался, что переживал из-за свиста болельщиков «Мадрида».

Источник: Sports.Ru

Бразилец высказался после матча Лиги чемпионов с «Монако» (6:1), в котором на его счету гол и два ассиста.

"Мы вышли очень сосредоточенными, перемещались, меняли позиции. Почаще быть с мячом — для меня это главное.

Последние несколько дней были очень трудными для меня, для всех моих одноклубников, но особенно для меня из-за свиста болельщиков, из-за всего, что говорят обо мне.

Я всегда в центре внимания, но не хочу, чтобы так было из-за вещей вне поля. Я хочу, чтобы меня помнили за все, что я сделал для этого клуба, но требования высоки, и я должен соответствовать им каждый день. Я стараюсь отдавать все силы этой футболке и клубу, который так много мне дал", — сказал Винисиус.